由單單喜歡「打機」的「港幣戰士」去到成為香港電競第一人，甚至所謂的香港電競之父。「富三代」鍾培生花上過千萬美元投放在電競，舉辦大型比賽、培養電競選手、甚至「捧人」，一手帶起香港的電競熱潮。

熱潮退卻，鍾培生近年似乎明白一個道理，與其浪費金錢捧人不如捧自己，去年開始經營自己的Youtuber Channel ，將自己打造成KOL，不足一年訂閱人數已超過12.8萬，會員收入估計每月超過160萬元。

「富三代」鍾培生2012於美國南加州大學畢業（USC）畢業後，回港翌年以100萬元創辦香港電子競技有限公司HKEsport，當時香港社會的風條仍然認為「打機冇前途」，而電競只是「打機」，即使當時已經出過英雄聯盟LOL世界冠軍「Toyz」劉偉健。

早年在遊戲界鍾培生已經相當有名氣，很多火熱的手遊，只要有排名，都可以見到鍾的身影，作為富三代，當然是個不折不扣的「課金戰士」。將興趣變成事業後，更是由培養電競選手、養戰隊，去到搞大型電競比賽，一手包辦，至2017年更從投資者手上取得過千萬美元，完成A輪融資。

香港當年亦湧現不少公司大搞電競，包括英皇電競的G-rex、藝人余文樂的MAD TEAM等，政府更乘機大搞電競音樂節，年花數千萬元。熱潮過後，如今就只剩下的就只剩下HKeSport 在台灣的HKA戰隊。

鍾培生多年來花上數幾萬經營電競公司，捧過不少的選手，當中最重要的就要數世界冠軍「Toyz」劉偉健。鍾當年重金禮聘Toyz加入其公司，但可惜其後因合約問題，雙方最終要對簿公堂，2017年Toyz賠償210萬元作結。惹火的鍾培生當年更因其言論，對上「富二代」旅發局主席林建岳，被控告誹謗，差點就對簿公堂。

2019年後，鍾培生開始於報章寫專欄，寫的都是自身的創業經驗，開始一嘗做KOL的滋味。其後似乎開始明白一個道理，與其浪費金錢捧人不如捧自己，2020年開始經營自己的Youtuber Channel ，將自己打造成KOL，內容除了電競，更包括自己對不同事件的見解，以及邀請不同的女星「Date With 鍾培生」。每條片的點擊並由數千，升至數十萬，不足一年訂閱人數已超過12.8萬。

鍾培生更搞起自己的會員制度，分為25元的「培生BB」以及800元的「培生培心」兩個等級。當中25元的會費撥歸製作費，鍾聲言800元的會費將全數回饋會員，甚至「回凸」，送出貴價魚子醬、過千元電子產品等，從而吸引不少會員「慕名而來」。當中吸金力不容少看，以最新的一條片「270 萬請會員到星級 Salon」估算，每次千多元計，大約2,000人成為「培生培心」會員，每月收入至少約160萬元。

鍾培生年初揚言每年至少派100萬予會員，亦因這件事對上事非多多的林作，令一個打機的「富三代」真正走入社會大眾為人所認知。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！