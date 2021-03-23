樓市交投活躍，隨著近日大型銀行已將新造拆息按揭（H按）利率降至H+1.3厘，中小行亦開始減價搶客。據悉，花旗向零星新造個案批出H+1.28厘，息口較大型銀行低0.2點子；而現金回贈亦與大型銀行睇齊至1%，並且有高息存款掛勾戶口。不過，按揭貸款額要達600萬元以上，反映低息優惠針對大額優質客。

以600萬元貸款額、今日一個月銀行同業拆息（Hibor）0.15厘計，實際按息為1.43厘，每月供款23,799元。與H+1.3厘相比，全期利息可節省約1.68萬元。

經絡按揭首席副總裁曹德明表示，大行按息由早前H+1.35厘減至目前H+1.3厘，變相與中小行優惠拉近。現時市場資金充裕及拆息續低，相信個別銀行為爭取優質客戶而減息，但估計暫時是零星個案，集中月薪至少達6萬或以上的高薪客，可讓銀行日後進行交叉銷售。

中原按揭董事總經理王美鳳亦指，近月樓巿持續暢旺、經濟將逐步恢復，最近銀行對於樓按業務之積極性進一步增加。由於目前銀行體系結餘維持充裕，造就銀行略有下調新批按息空間，個別個案開始下試跌穿H+1.3厘水平。

不過，她認為現時銀行對於調減按息仍然克制，加上近月樓市交投趨旺導致部份中小型銀行初現 「塞車」，相信暫時按息進一步下跌機會不大。

對於市傳花旗削按息至H+1.28厘，花旗發言人接受查詢回應說，「我們牌價沒有改變」。

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