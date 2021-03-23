小米（1810）有望重新納入指數。繼富時羅素表示小米有資格重納指數後，標普道瓊指數表示，在美國法院暫時叫停針對小米的投資禁令後，認為小米有資格被納入其指數。

標普道瓊指數剛於3月15日將小米剔除，但表示會於下次季度指數評估中，再評估小米能否重新納入指數當中。美國聯邦法官早前於3月12日發出初步禁制令，禁止美國國防部將小米劃為「與中國軍方相關企業」的政策生效。

小米開市報27元，現跌1.3%，報26.4元。

標普道瓊指數亦表示，在5月8日前不會考慮安排籮筐技術的評估。

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