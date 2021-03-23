TESLA創辦人馬斯克私人投資的SpaceX正與英國政府洽商，尋求參與英國總值69億美元的新互聯網基建計劃。SpaceX未有回應，而英國政府亦拒絕評論。

美國CNBC引消息人士報道，英國數碼與寬頻事務大臣Matt Warman日前與SpaceX衞星寬頻服務部門「星鏈」負責人會面，討論英國於上周五公佈的「吉比特項目」（Project Gigabit）事務。該計劃首階段目標是為數以百萬計的家庭及企業提供寬頻上網服務。

英國《天空新聞》早前亦報道過英國文化大臣杜永敦相信，「星鏈」是向全國難以到達的地區，提供互聯網服務的最佳選擇之一。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！