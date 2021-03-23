上個禮拜在我的Facebook專頁分享了2018年蘋果果籽的「16個香港打工仔心態」post，反應迴響不絕。昨日再來一個2015年StartUpBeat的「九個迫員工跑掉的原因」，反應同樣熱烈。

這些年來，各大小企業老闆管理層個個都話請人難，即使請到，留人更加艱難。究竟為甚麼請不到又留不住人才？照常理不可能置諸不理，但如果各大小企業公司有重點關注，有積極尋求方法方案解決人才短缺凋零的情況，為甚麼咁多年過去了，勞資關係依然緊張，打工仔積怨反而越來越深？

勞資雙方的關係，從來都不應該是對立的，應該是同一陣線向着既定目標進發才是。細細個歌仔都有得唱：「一枝竹仔會易折彎，幾枝竹一扎段折難；心堅志毅勇敢，團結方可有力量！」兄弟同心，其「利」斷金，是鋒利，亦是利益。利益，指的絕對不只是錢咁簡單！

馬雲說：「員工的離職原因林林種種，只有兩點最真實：1、錢，沒給到位；2、心，委屈了。 這些歸根到底就一條：幹得不爽。 員工臨走還費盡心思找靠譜的理由，就是為給你留面子，不想說穿你的管理有多爛、他對你已失望透頂。 仔細想想，真是人性本善。」這番話，有幾多做管理的做老闆的願意聽又聽得明？

歸根究底，就是管理層、老闆身份角色的膨脹導致！當只顧自己感受只計自己的利益，出糧的高高在上，管理的高人一等或數等，理所當然把自己的利益意願凌駕在受薪的員工之上，在完全沒有尊重的基礎上建立的所謂關係，是扭曲的，更是變態的。因為人與人之間是對等的，即使是親如父母子女，所有關係只能建基於互相尊重之上，才能建立。

一樣米養百樣人，一竹篙不能打一船人，不是說全部老闆管理層都是衰人，完全沒有責任心返工Hea做的員工當然有大把。不過老闆是公司的最高決策人，管理層是執行人，責任與職位的高低絕對成正比。題外話，幾多管理層真正懂得管理人？用職級欺壓下屬員工，不叫管理叫欺凌！何止心不服，口都不會服！

一份人工較高不過日日屈辱去返工的工作，和一份人工較低不過日日愉快去返工的工作，你會點揀？

以德服人，得人心者得天下，完！

張慧敏

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