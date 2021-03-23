嚴格的武漢肺炎檢疫制度，令到外籍人士叫苦連天。彭博報道，港府在與商界代表的一場閉門會議上，表明本港需要有一個顯著地高的疫苗接種率，以及本地個案持續下跌，才有可能放寬檢疫措施。報道形容商界領袖對近日放寬措施的希望幻滅。

彭博引述一名周五有份出席線上會議的人士指，由政務司司長張建宗帶領的政府官員會上重申，在任何重大的放寬前，本港須有一半人口接種疫苗。惟截至周一，香港僅有5%居民接種第一劑疫苗。

兩名與會者指，官員僅輕輕帶過短期內建立旅遊氣泡或與大陸重新通關的可能性，儘管多個商界團體要求政府交出一個清楚的路線圖，但政府並無回應訴求。

報道指出，儘管香港嚴格的規例某程度上成功將確診個案控制在約11,400宗，較其他主要金融中心少得多，但部分商界和銀行業人士對有關措施感沮喪，尤其本月新一輪爆發迫使一些公司關閉辦公室，另外部分公司的僱員及其子女須入住檢疫中心。

彭博指，本港的外籍管理層尤其關注外遊限制，很多人熱切期望可以出差或回國探親，而返港後毋須在酒店隔離三星期。紐約、倫敦和新加坡等地已開始放寬限制，或列出甚麼時候可放寬限制的明確指引，故香港如何處理變得越來越迫在眉睫。

張建宗的新聞秘書拒絕回覆彭博的查詢。

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