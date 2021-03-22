【本報訊】早前市場憧憬多隻科網巨企來港上市，惟真正上場時暗盤股價卻平平。今日上市的百度（9888）挾中概股回歸之勢，昨日於富途暗盤「最勁」只見260元，較招股價252元高3.2%，每手賬面最多賺400元。若收市價計，百度於3間券商的暗盤升幅僅介乎0.7%至1.2%，大幅跑輸近期掛牌的中概股。

分析指，百度屬第二上市，其美股股價走勢會否繼續「拖後腿」十分關鍵，料短期升幅不會令人驚喜；若日後能獲納入指數，如科指或其他國際指數等，將帶來升市動力。截止昨晚約10時半，百度美股報258.42美元，相當於250.855港元，較招股價低1.145元或0.45%。

專家：業務短期欠爆炸力

受累港股市況牛皮、市場拋棄新經濟股等多個利淡因素，百度暗盤未獲市場追捧。在輝立交易場，百度開市報250元，潛水0.8%，及後重拾升勢，曾高見257元，惟買盤承接力不足，收市升幅收窄至1.1%，報254.8元，每手賬面賺140元。

百度一手中籤率15%，抽50手才穩中一手，頭槌飛獲發676手。大戶「冇肉食」，孖展客更慘蝕利息。以孖展九成2.38厘息、輝立暗盤價及認購費1.0077%計，每張頭槌飛連息蝕21.3萬元。

百度暗盤失色早有徵兆，美債息升引發新一輪科技股調整浪潮下，百度美股股價已由今年高位339.91美元急回近兩成半。

另外，百度上周三截止認購後，宣佈以252元定價。雖然百度美股同日反彈3.9%至277.13美元，相當於港股269港元，較招股定價高17元或6.7%，一手有850元水位，但很快便於接連交易日全數蒸發。該股在美股上周五收報257.47美元，跌2.8%，相當於249.9港元，較招股定價低2.1元或0.8%，每手賬面蝕百元。

對於百度的暗盤表現，光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為符合預期，除了因為市況不佳，公司業務短期亦欠缺爆炸力，「雖然中資科技巨頭『BAT』較為人認識，但騰訊（700）及阿里（9988）現時股價做緊大特價，加上市場有意見認為佢哋嘅監管風險已反映於股價，相對之下，百度唔見得吸引」。若散戶屬意短線操作，其中一個策略是留意首日開市第一口價，「若股價跌穿第一口價就沽出」。

Bilibili今截飛 暫超購58倍

另一中概明星股嗶哩嗶哩（Bilibili，9626）今日中午截止招股。綜合9間券商數據顯示，累計借出433.5億元孖展額，相當於公開招股部份超額認購58倍。其中，富途借出最多孖展額，有121億元。

昨日4隻正招股的新股中，以百融雲創（6608）招股反應火熱，孖展暫錄286億元，超額認購72倍。據外電報道，58同城有份投資的內地房產網安居客擬來港上市，集資約10億美元（約77.5億港元）。