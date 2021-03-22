【本報訊】成立僅約16年的中國私募基金高瓴資本（Hillhouse Capital），有份任基石投資者的新股都點石成金，甚至參與二級市場配股亦觸發股價爆升，成為近年散戶的金手指。

統計過去6個月上市的89隻新股，高瓴有份投資的達22隻，涵蓋生物科技、科技、物管及零售股，大部份以基石投資者身份入股，例如明源雲（909）等，首日掛牌錄升幅的有15隻，贏率約70%，股價「潛水」的僅4隻。

持藥明巨諾大賺

不過新股上市後走樣是常態，高瓴作為基石投資者的禁售期一般是6個月，因此成績單要半年後才見真章，但按最新股價看，高瓴半年有份投資的22隻IPO，累計仍上升的有15隻或佔約70%，例如藥明巨諾（2126）、金科服務（9666），平均升幅超過60%；跌穿招股價的就有7隻，佔約32%，不少是生物科技及物管股，如嘉和生物（6998）、遠洋服務（6677）、貝康醫療（2170）等，平均跌幅為27%；而同期上市的89隻新股，有35隻已「潛水」，比率近40%。

有與高瓴不時合作的銀行家指，以現時該基金的名牌效應，要其擔任基石投資者，未來集資規模最少5億美元（約39億港元），而高瓴基石投資額最少2,000萬美元（約1.56億港元）。至於近期高瓴多次擔任基石投資者的物管IPO，他相信只是一次性投資。

按彭博數據，高瓴管理的基金規模達500億美元（約3,900億港元），活躍投資企業達201間，未上市的有滔搏（6110）母企百麗、Lalamove等，能否延續「IPO金手指」的威力要拭目以待。