【本報訊】社會運動及疫情打擊下，零售業及舖市重創。美聯工商舖資料研究部數據指，受惠短租街舖增加，今年首季四大核心區（尖沙嘴、旺角、銅鑼灣及中環）「吉舖」數目降至867間，較去年第三季944間減少8%，空置率亦由12.5%回落至11.5%。

四大核心區之中，尖沙嘴是唯一地區吉舖及空置率逆市上升，吉舖由257間增至271間，空置率由16.9%升至17.7%。向來是內地遊客必到的購物熱點的尖沙嘴廣東道，疫情下多間名店撤出香港，此街道的吉舖數量由半年前7間，突爆升一倍至15間。美聯黃漢成形容為前所未見，比2003年沙士時更慘淡，廣東道無論街頭或街尾均見吉舖。

尖沙嘴兩條主要名店街廣東道及海防道，總吉舖由12間增至19間，最新空置率升至21.3%，再創統計以來新高。

整體空置率見頂回落，主要受短租舖位增加支持。據美聯於四大核心區的街舖短租商戶統計，租戶主要分為三大類，包括口罩店、利是封店及散貨場，口罩店竟多達31間，較半年前統計的1間急增30倍。

展望後市，美聯指工商舖實際的復蘇步伐，需視乎疫苗接種進度，以及何時中港正式「通關」。但該行相信舖市最黑暗的時間已過去，相信第三季核心區街舖空置率將回落到10%至11%。