【本報訊】大市氣氛陰晴不定，後市方向未明，港股昨跟隨亞太股市普遍走低，受壓29000關口，成交見低企。恒指昨低開189點，盤中一度抽升逾300點至29000關以上，高見29139點，惟尾市反覆向下。最終恒指收報28885點，跌105點或0.4%，兩日累吐520點或1.8%。H指報11306點，升22點或0.2%。主板成交僅1,342億元，為2月11日半日市以來最低。

小米「Big News」推升股價

北水由上周五的淨流出，轉為淨流入錄4.41億元。其中重磅股騰訊（700）繼續高踞吸資王，全日獲7.36億元淨買，帶動股價升1%至633.5元。

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，多重調整下騰訊股價目前不算貴，加上業務增長料符預期，短期支持看613元。

外媒報道，騰訊旗下Fortnite遊戲開發商Epic Games正計劃新一輪融資，涉資約10億美元；目前Epic Games估值已達280億美元（約2,174億港元），晉身全球十大最有價值初創公司之列。

小米（1810）集團董事長雷軍日前在微博預告「Big News」，市場對其造車計劃憧憬帶動股價一度升逾4%至27.35元，惟最終於公司僅宣佈月底舉行春季新品發佈會，股價隨即回落，但收盤仍升2%至26.75元。郭思治稱小米低端手機業務穩固，但市場對其中端手機、新能源汽車等發展看法不一，料短線支持位在23.1至24元水平。該股獲4.8億元淨流入；明日公佈業績。

此外，長和 （001）上周五在場內以60.45至61元回購20萬股，涉資1,216.3萬元，為超過兩年以來首次。該股逆市造好，收報62.5元，升3.6%。