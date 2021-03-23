零售等行業未見復蘇迹象，舖租持續於低位徘徊，吸引商戶以平租進駐核心區。連鎖電器零售商百老滙去年連環棄租多個黃金地段舖位，最新市傳以50萬元承租銅鑼灣怡和街舖位。

市場消息指，銅鑼灣怡和街42至44號華人銀行東區大廈地下連一樓，地舖面積約2,043方呎，連2,050方呎一樓，總面積達4,093方呎，新近獲百老滙以月租50萬元租用，呎租約122元。

據代理透露，舖位對上長租戶為花旗銀行，於2010年以每月92萬元承租，高峯期租金達140萬元，惟租戶於2019年約滿未有續租；及後則由優品360以短租方式租用。換言之，上述最新租金較高峯期回落90萬元或約64%。

翻查資料，百老滙於去年連環棄租核心區舖位，包括於8月份退租旺角亞皆老街73至81號宏安大廈地下至4樓，面積逾2.5萬方呎巨舖，當時每月租金高見260萬元，呎租約104元。

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