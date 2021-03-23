近期樓市出現名人沽貨潮，繼前Beyond成員黃家強後，兩年前偷食人夫許志安而令形像插水的女藝人黃心穎（Jacqueline），近日亦被爆劈價賣樓，剛以1,000萬元賣出啟德天寰兩房單位，比市價平約一成。心穎回覆傳媒：「私人事不回應了，多謝關心！」

有啟德區地產代理爆料，無線藝人黃心穎近日減價賣樓，為天寰2座低層B室，實用面積504方呎，屬2房設計，黃心穎原本開價1,050萬元，日前減價50萬至1,000萬元終售出，呎價跌穿2萬元，僅19,841元。據滙豐銀行網上估價，單位估值1,036萬元。據知，單位於去年10月租出，當時租金1.8萬元。據土地註冊處資料，黃心穎2017年5月以855.01萬元一手買入，持貨近4年賬面仍賺約145萬元離場。

天寰早於2017年開售時，黃心穎曾現身售樓處，當時已流傳她購一伙2房單位，聽聞已經睇樓同儲錢好一段日子，一直都想買間1,000萬內的兩房戶自住，覺得個呎價吸引，而且睇好啟德區發展，所以入市，強調是自己畀哂錢，無靠家人。

有區內代理表示，天寰本月暫錄3宗成交，樓價全部「齊頭」1,000萬元，除了心穎賣出的單位，其餘兩宗的呎價均逾2.1萬元。代理解釋，屋苑近期成交價全部「齊頭」1,000萬元，全因「林鄭PLAN」，因為在新例下，樓價1,000萬元內可承造最高九成按揭，業主要減價至此水平，才較容易出貨。

「安心偷食」兩年前熱爆全城，當中女主角黃心穎，年紀輕輕，可謂「財」貌雙全，最愛投資「磚頭」，單是在香港地產市場，5年內已兩度斥資共近2,000萬元入市買新樓盤。除天寰外，心穎夥同家姐心美去參觀麗新發展(488)的油塘新盤Ocean One，並一擲近1,200萬元購入高層A室，實用面積755方呎，與家姐同住。

啟德近年有多個大型新盤落成，吸引城中名人入市。男神李治廷2017年以一約多伙方式，斥4,504萬元大手買入嘉匯3個單位，上月以790萬元沽出其一伙，賬面僅賺約27萬元，明賺暗蝕離場。

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