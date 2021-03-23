樓市持續向上，市區仍不乏400萬元內細價樓，其中黃大仙環鳳街一帶舊樓近期更成上車客尋寶對象之一，雖然樓齡偏高，勝在坐擁交通購物之便。

富誠地產黃偉祺表示，黃大仙環鳳街寶發大廈高層A室，實用面積244方呎，屬1房間隔，2019年10月放盤叫價390萬元，近日減至368萬元便沽出，呎價15,081元，買家為上車客。原業主於2009年6月以88萬元購入，持有單位12年，是次轉手賬面獲利280萬元，升值逾3倍。寶發大廈位於環鳳街54至66號，1979年落成，樓齡42年，單位總數80伙。大廈位置尚算方便，代理指步行往港鐵黃大仙站約10分鐘。

太古城單日4宗成交 2房則王賣1,208萬

樓市換樓潮啟動，二手交投進一步轉旺。中原地產張光耀表示，鰂魚涌太古城單日連錄4宗成交，分別為3宗3房單位及1宗2房則王單位。屋苑3月至今錄得33宗成交，平均呎價19,830元，當中有21宗屬3房或以上單位，比例64%。

張光耀稱，齊宮閣高層H室，實用面積580方呎，屬2房則王間隔，業主年初放盤，叫價1,250萬元，最終以1,208萬元易手，呎價20,828元，屬市價合理水平。單位於2016年以950萬元購入，持貨5年賬面獲利258萬元，升值27%。

利嘉閣地產吳玉蘭表示，鰂魚涌南豐新邨4座頂層連天台單位，實用面積516方呎，3房間隔，景觀開揚，近日以953萬元沽出，呎價18,469元。原業主於2015年1月以約672萬元購入，持貨至今約6年，現轉手賬面獲利281萬元，升值約42%。

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