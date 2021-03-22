【本報訊】由湖北首富梁亮勝持有的淺水灣道89號大宅，租值雄踞全港超級豪宅租值榜首6年，終被本地富豪「奪位」。「四叔」李兆基旗下山頂白加道35號「李氏皇宮」，在差估署公佈最新租值顯示，白加道35號大屋租值達2,646萬元，平均一個月租值220.5萬元，日租達逾7萬元，「李氏皇宮」登上全港豪宅租值王之位。

李兆基旗下山頂白加道35號屋地，建有3幢洋房，連同車位租值達2,646萬元。而李兆基居住多年的中半山麥當勞道36號「舊居」惠園頂層，最新租值562.38萬元，較去年錄663.66萬元下跌7%。

打低湖北首富南區大屋

差估署公佈2020至21年度全港物業的租值估價，各大富豪的物業租值大洗牌，從事洗浴用品的絲寶集團老闆兼湖北首富梁亮勝持有的淺水灣道89號大屋，新一年度差餉租值為1,265.4萬元，較去年租值1,301.4萬元下跌3%，平均每月租值105.45萬元。長和系創辦人李嘉誠的深水灣道79號大宅，最新租值為855.6萬元，較去年927.6萬元跌7.8%。

部份「新晉」超級豪宅跌幅更為顯著，如登上亞洲樓王寶座的山頂Mount Nicholson，部份洋房租值跌幅超過10%至15%；其中，2號屋今年最新租值錄得658.08萬元，較去年下跌達15%，洋房2018年以13.99億元賣出，實用呎價近15萬元，膺亞洲最貴洋房。1號屋最新租值812.88萬元，較去年同樣下跌15%。