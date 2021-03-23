業績

●金山軟件（3888）去年收入為55.9億元人民幣（下同），按年升28%；純利為100.45億元，由虧轉盈；每股基本盈利為7.35元；派末期股息每股20港仙。

●中國金茂（817）去年收入為600.53億元人民幣（下同），按年升39%；盈利為38.81億元，按年跌40%；每股基本盈利為3,186萬元；派末期息14港仙。

●同程藝龍（780）去年收入為59.32億元人民幣（下同），按年跌19.7%；盈利為3.27億元，按年跌52.3%，每股盈利15分。

●頤海國際（1579）去年收入為53.6億元人民幣（下同），按年升25.2%；純利為8.85億元，較去年同期升23.2%；每股基本盈利9分。

●國泰君安（1788）去年收入為48.7億港元，按年升14.8%；純利為15.6億港元，按年升74.5%；每股盈利為16.9港仙，派每股股息5.1港仙。

●中生製藥（1177）公佈，截至去年底止，全年純利27.7億元（人民幣，下同），按年微升0.33%。每股盈利為14.74分，擬派末期股息每股2港仙，連同已派發首三季股息，全年共派8港仙。

年內收入下跌2.4%至236.47億元。當中，抗腫瘤用藥為主要收入來源，去年銷售約76.2億元，按年升40.3%。新產品銷售約90.1億元，按年升79.3%。

同時，集團宣佈擬斥1.1億美元（約7.77億港元）收購比利時藥企Softhale，該公司主要開發用於治療呼吸道疾病的產品，以鞏固其在呼吸治療領域的地位及加快國際化戰略。

●海天國際（1882）去年收入為118億元人民幣（下同），按年升20.3%；純利為23.88億元，按年升36.4%；每股基本盈利為1.5元；派第二期中期股息每股普通股65港仙，特別中期股息每股普通股75港仙。

盈喜/警

●中國大冶有色金屬（661）發盈喜，料去年收入按年跌10.42%，而盈利按年升73.81%，主要受到有色金屬、陰極銅、黃金及白銀等之價格上漲；疫情期間公司爭取部分優惠貸款，財務支出減少等有關。

人事變動

●中國財險（2328）謝一群因工作變動辭去總裁職務，今日起生效，由于澤接任。

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