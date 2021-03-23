吉利

吉利（175）公佈截至去年底止年度業績，期內銷量跌3%至132萬部，純利跌3成至55.74億元人民幣，末期息每股派0.2港元，較去年0.25元少兩成。去年吉利毛利跌13%至147.37億元，導致少賺21.79億元人民幣，此外分銷、銷售費用，及行政費用開支亦上升13.82億元。

吉利指去年一月全國各地陸續實施封城措施，銷售活動嚴重受阻，持續拖累盈利能力，財務表現遜於管理層預期，但自去年中起，中國及其他出口市場的汽車需求強勢回升，本年應會是更好的一年。不過長遠而言，隨著傳統汽車轉型至新能源和電氣化汽車及智能 / 網聯汽車，以及未來數年預期放寬外商投資中國汽車業，中國乘用車製造商將面臨更多挑戰。

雅居樂

雅居樂（3383）公佈全年業績，截至去年12月底，集團營業額為802.45億人民幣，按年上升33.2%。純利241.02億人民幣，按年升31.3%。派末期息60港仙，連同中期息50港仙，全年派息1.1元。

集團表示，在中國房地產市場方面，年初受疫情影響導致全國銷售金額出現斷崖式下跌。但隨著第二季疫情得到控制之後，中國房地產市場經歷多個月的持續修復，於8月全國商品房累計銷售實現首次按年回正。

嘉華國際

嘉華國際（173）公佈，去年盈利32.7億元，按年升3.8%；純利按升年12%至35.42億元。派未期息每股14港仙。

集團表示，截至去年年底，嘉華去年已簽約的銷售額為115億元，主要來自香港的嘉峯匯以及嘉熙、上海嘉御庭第三期及嘉濤灣、東莞嘉譽灣及星際灣、江門嘉華新都匯以及中國內地的合營項目。

嘉華認為，大部份國家已經推出疫苗接種計劃，全球商業信心正逐步恢復，可望於下半年開始復甦，但中美關係及地緣政治等不明朗因素仍有可能拖慢全球復甦步伐。

中國食品

中國食品（506）公佈2020年全年業績，截至去年12月31日止，收入為172.5億元人民幣（下同），按年微升0.4%，經調整EBITDA賺18.2億元，按年升17.6%，期末股息0.089元 （相等於10.6港仙）。

集團指2020年全年收入同比基本持平，銷量略低於去年同期，同比分別增長0.4%和下降2.9%。由於受原材料綜合採購成本下降，加上高毛利產品銷量增長及包裝結構改善，毛利率同比有顯着提升；而公司逐步降低財務費用，加上年內錄得一次性激勵收入，利潤率高於去年水平。 展望2021年，受惠於國家經濟重啟、內循環、減稅降費等政策，國內消費繼續為經濟增長主要動力，飲料行業亦會保持穩定增長。

361度

361度（1361）公佈去年業績，截至去年12月31日止年度，盈利為4.15億元人民幣（下同），按年跌4%；營業額51.27億元，亦跌9%。每股盈利20.1分，考慮到疫情對經營活動造成的影響以及未來的不確定性，決定不派末期息，以保留現金實力應付挑戰。

361度去年毛利率37.9%，按年跌2.4個百分點，毛利則跌14.4%至19.43億元。受疫情嚴重影響，核心產品（即鞋類、服裝及配飾）銷售分別錄得按年減少12.8%、2.8%及47.3%；平均批發價則分別下降5.7%、18.1%及35.5%，主要是不利市況下為了支持分銷商，對所有產品線的現有產品分銷商下調平均批發售價。

海外業務方面，收入按年減少45.9%至7140萬元，佔集團總收益約1.4%。至去年底，361度的海外市場銷售網點已縮減至953個。

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