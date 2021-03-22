【本報訊】滙豐有新一輪裁員行動，今次開刀對象是負責為反洗黑錢把關的合規部門External Investigative Reporting（EIR），至少有逾百人受影響，而一半合規部職能將移師至廣州以減省成本。前銀行反洗黑錢調查人員稱，擔心如所有合規程序放在內地進行，難以確保監管質素。

據不願具名的知情人士向本報表示，銀行昨日早上透過視像召開員工大會，有逾600名員工參與，主要是合規部門職員。

會上管理層提到為減省成本及維持可持續的合規成本，將會展開裁員行動，單是EIR部門就要裁減五成至六成員工，暫時未知今輪所涉總人數，惟香港及新加坡合規部將會是重災區。

高層叫同事耐心等公佈

EIR屬金融犯罪危險防範部門（Financial Crime Threat Mitigation）下專責反洗黑錢的調查。知情人士表示，3年前員工規模達500人，現時已縮減至200人。

他指保守估計今次裁員規模逾百人，「因為銀行會將部門migrate（遷移）去廣州，只會留低四至五成駐港員工」；又稱「其實現時係唔夠人，我哋同事做到死，現時（銀行）方案係移師大陸減省成本，都係無可厚非，冇被裁嘅同事將會負責監察廣州同事調查報告嘅質素」。

他又指出，銀行尚未公佈裁員名單和詳情，亦無公佈裁員準則，只是着同事「be patient（有耐心）」，及屆時會按既定程序作出賠償。管理層又鼓勵同事自行申請內部空缺，惟亦明言未必足以吸納全數被裁員工。

據了解，滙豐未能盡裁合規部員工，原因是仍須向本港監管機構金管局問責。有不願具名業界人士分析，是次滙豐是將部份較「paper work（文書工作）」的工序北移，主要是資料整合等為主，決策層則仍然留在香港。滙豐發言人對本報查詢表示不評論。

業界：大陸查資料限制多

有前銀行反洗黑錢調查人員表示，滙豐的防洗黑錢工作分多個部份，部份部門的初步運作已遷移內地，「level 1、2係搜集資料嘅工作，最重要嘅level 3係分析、決定，之前仍然留喺香港，因為香港專才嘅質素、分析能力高」。他稱暫時未知滙豐是否裁減level 3成員，惟擔心如所有程序及部門都放在內地，難以確保質素，「內地有冇足夠人才呢？有冇專業、中立嘅分析？我好擔心！」

合規部工作性質敏感，他亦提到有滙豐相關部門的高層已經馬上向他反映日後的困難，「大陸有防火牆，查閱公開資料可能限制多多，如果搵到嘅資料唔全面，點做決定呢？」另外，他指有美元生意就要跟美國條例，美國一定會有動作加強審查，判斷滙豐在內地進行的反洗黑錢監察是否合乎要求。