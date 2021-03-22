【本報訊】新盤市場轉熱，長沙灣新盤Grand Victoria維港滙第1期，發展商透過招標方式以逾1.17億元沽出1座27樓及28樓A室，屬四房單位，實用面積2,189方呎，連923方呎平台及851方呎天台，實用呎價5.38萬元，創項目成交價及呎價新高。

此外，維港滙一口氣沽出3伙，分別是第1座16樓B室、第1座26樓A室及第1座26樓B室，成交價3,033.6萬至4,991.62萬元，呎價由3.2萬至3.6萬元。銀碼最高為第1座26樓A室，實用面積1,385方呎，買家以4,991.62萬元承接，實用呎價36,041元。

21 Borrett Road累沽3伙

長實新盤半山區西部21 Borrett Road第1期位置坐落波老道21號，昨日售出1伙標準單位，項目累沽3伙。成交紀錄冊顯示，21 Borrett Road第1期「1號及2號」15樓2號單位，實用面積2,154平方呎，四房（連雙套房）及儲物室連廁間隔，成交價逾1.5億元，呎價7萬元。招標文件顯示，單位每月管理費22,344元，折合每呎近10.4元，每季地稅約12,573元。信和置業及中電集團合作發展的何文田嘉道理道豪宅St. George’s Mansions，透過招標方式以2.13億元售出1座22樓A室連平台特色戶，實用面積3,330方呎，露台約267方呎，平台約537方呎，實用呎價64,204元；是次成交包括3個車位。整項目設5伙特色戶，已累售2伙。

建滔集團旗下沙田駿嶺薈，推出12個分層戶及10幢洋房出租，分層實用面積1,588至1,849方呎；洋房實用面積由2,714至4,425方呎，實用呎租40至45元不等，租期兩年。