這一年來，我每天都花1分鐘，看最新疫情數字。由於我是資深股民，對數字比普通人敏感，因而觀察到：

自從疫苗開打後，美國每天確診數字從每天大約20萬宗，在2星期左右，急跌至每天5萬宗，這不排除拜登政府上台後，強烈鼓吹戴口罩，有着一定的幫助。

然而，在近20天，確診數字一直維持著5萬宗，上上落落，完全沒有下跌。

另一方面，英國在打疫苗前，每天確診數字是3萬宗左右，開打後，急跌至不到5千，但近日，這數字也倒止下跌了。然而，現在英國成年人的接種率，已到達了一半。

再看其他地方，例如印度、巴西這些疫情大國，完全沒有好轉的跡象。我們早已知道，這些「二線國家」，能夠在今年控制疫情的機會，幾乎是零。可是，看數字走勢，美國和英國能否如願在本年把疫情控制，也不如預期般樂觀。

現時的主流意見是：當疫情結束，實體經濟會復甦，但資產價格泡沬卻會完結，然而，我們是不是也要兩手準備，假如疫情變成了持久戰，各國政府繼續放水下去，將會怎麼呢？

周顯

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