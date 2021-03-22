【本報訊】中國擬將電子煙納入監管，以規範電子煙生產經營活動，解決產品安全風險、虛假廣告等問題，內地電子煙概念股或遭打擊。

昨日，中國工信部及國家煙草專賣局公佈，起草了《關於修改〈中華人民共和國煙草專賣法實施條例〉的決定》的徵求意見稿，建議將在該法例附則中增加一條條文，將「電子煙等新型煙草製品參照本條例中關於捲煙的有關規定執行」。

當局指，鑑於電子煙與傳統捲煙在核心成份、產品功能、消費方式等方面具有性質相同，應當參照捲煙的有關規定執行，與國際上主要國家和地區的監管方式一致。

同時將大幅度提升電子煙監管效能，有效規範電子煙生產經營活動，解決電子煙存在的產品品質安全風險、虛假廣告等問題，保障消費者合法權益。

霧芯美市急跌34%

消息公佈後，於美國上市的電子煙概念股、經營電子煙品牌「悅刻」品牌霧芯科技急跌，在美股開市已急跌34%，至12.75美元，市值蒸發了逾百億美元。至於霧芯科技主要供應商思摩爾（6969）、生產電子煙的中國波頓（3318），今日股價相信亦會備受考驗。

內地近年持續收緊電子煙的規管，前年11月，內地頒佈禁止電子煙於網上銷售禁令，但屢禁不止，而實體店亦持續發展，截至去年9月底止，霧芯科技專賣店達5,000家，較前年底2,500家增一倍。