中國加強規管新興的電子煙產業，累及相關概念股思摩爾國際（6969）及中概股霧芯科技（US︰RLX）分別大瀉兩成及五成，相反傳統煙專賣龍頭中煙國際，在香港上市的中煙香港（6055）今日則大升一成半。此情此景，與阿里巴巴（9988）5個月前被叫停螞蟻集團上市，然後當局一刀切收緊金融科技法規，傳統內銀股價回升的情況，幾乎是翻版重演一樣。

中國煙草行業一直是國家壟斷產業，中國煙草總公司是中煙香港的母企，屬國家煙草專賣局，管理全中國煙草生產、供應、銷售、進出口業務和對外經濟技術合作。2019年煙草行業的稅收總額達破紀錄的1.2萬億元人民幣（下同），上繳中央總額達1.18萬億元，稅繳之高是中國四大銀行一年利潤總和，騰訊（700）和阿里巴巴賺錢亦只及中煙的10分之一，煙草稅就佔了國家總收入近1成。

中國煙民逾3億人，雖然每年有過百萬人因相關疫病死亡，但有龐大的收入支撐，這絕對是不可分裂的產業。可是，電子煙的出現，強行搶佔了煙草市場，中國傳統香煙銷量近年已錄單位數字下跌，為防範稅收受影響，此時出手亦不無道理。

原本煙草產業的稅率為66.6%，但電子煙卻按普通消費品徵稅，電子煙企業只繳納16%企業增值稅，造成了行業不平等。尤其電子煙的利潤極佳，思摩爾2020年中期業績顯示，其毛利率達49%，按年升7.5%，霧芯科技去年第三季公佈的毛利率亦達39.1%，利潤更由3年前數百萬元，飊升至去年三季3.82億元。

雖然電子煙產業在中國仍只佔不足5%，但槍打出頭鳥，市場估計2024年，電子煙市佔會增加至9.3%，再加上中國生產了全球95%的電子煙，收歸國家規管勢帶來另一筆龐大稅收。內地已有輿論指，這次規管電子煙產業，等於整個電子煙產業被國家取締，日後販賣或生產相關產品都要獲國家發牌，受中國煙草總公司管理，甚至明言電子煙的所謂創新，只是憑着稅務的優勢，搶佔了傳統煙草商的利益，國家絕不會坐視不理。

香港、日本、新加坡，以及歐美等地已對電子煙加強監管，中國這時才作出監管已稍為遲到。中共辣手監管新經濟，慢慢已由金融、平台經濟，蔓延至電子煙，甚至其他新興熱炒板塊，所謂政策市最難估，投資者要小心為上。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！