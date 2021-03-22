「百億富三代」鍾培生近期與林作的一場「林鍾一戰」成為全場熱話，雙方家族背景速即被「起底」。其中鍾培生家族背景雄厚，其爺爺為已故「工業大王」、華廈置業（278）創辦人之一鍾江海，其早於六十年代已於香港地產市場嶄露風頭，更成功帶挈子孫衣食無憂。

翻查資料，鍾江海父親為新加坡華僑，原於福建出生，並當珠寶師發迹，早於四、五十年代已在馬來西亞、印尼等多地進攻房地產市場，並於後來移居新加坡。在五十年代初，鍾江海便與弟弟鍾明輝及鍾正文來港發展，並追隨父親步伐，在地產市場大展拳腳。

及後鍾氏兄弟於六十年代創辦華廈置業及萬邦投資，前者專攻工商廈市場，並擁有多項相關物業，如中環皇后大道中商廈勵精中心、西環商廈香港商業中心等；後者資產則包括中環萬邦行及金利商業大行。鍾江海於1967年夥拍霍英東、何鴻燊、何添、關啟明等人，合資發展尖沙嘴星光行，而鍾氏更於地產界打響名堂。

此外，鍾氏兄弟創立「怡華」及「益新」兩間非上市公司，主力發展工廈，現時觀塘、柴灣及香港仔工業區內，有超過一半工廠大廈便由其興建。直至七、八十年代，鍾氏兄弟仍然活躍於地產行業，不斷買地或夥拍其他財團合作發展項目，矚目物業包括興建金鐘甲廈遠東金融中心、半山豪宅御花園、鰂魚涌藍籌屋苑康怡花園等，另亦與置地、信置等財團向銀行借貸15億元，以發展大潭豪宅紅山半島。

隨着1982年中英談判，本港樓市急瀉四成，鍾氏兄弟落得欠債30多億元的下場；加上鍾正文與佳寧集團主席陳松青發生「佳寧案」，以及家族爭產事件，鍾氏家族往後亦甚少發展，曾一度風光的「地產神話」便告一段落。

儘管金融風暴令家族減少踏足物業市場，惟目前鍾氏持有的工商及豪宅市場估值數百億元。鍾培生居住的南灣道大宅，於07年透過公司股權轉讓購入，按土地註冊處資料顯示，大屋當年由Infinitive Ltd公司以2.26億元購入，鍾培生母親胡雪儀擔任該公司秘書。大屋面積近9,000方呎，一覽整個淺水灣無敵海景，極具氣派，洋房目前市值約13億，較14年前購入時升值約5倍，賬面至少升價10億元。其家族成員於山頂普樂道、舂坎角均持有物業。

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