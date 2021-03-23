近期豪宅市道暢旺，有相關業主趁機放售物業。由已故港區人大代表王敏剛早年購入的壽山村道別墅，其遺孀最新委託代理招標出售相關物業，意向價為1.75億元。項目將於5月5日截標。

世邦魏理仕透露，該行新近獲業主委託，以招標形式出售南區壽山村道26號A物業，地盤面積約4,949方呎，現為一座3層高的別墅，實用面積約2,903方呎，意向價為1.75億元，呎價約60,282元。

據土地註冊處資料，壽山村道26號A由王敏剛於2018年12月以1.2億元購入，惟其於2019年3月逝世，相關物業則由其遺孀周進娣繼承。以意向價計，物業逾兩年升值5,500萬元或約45.8%。

事實上，王敏剛被指生前以上述物業承造按揭借貸，並未有償還；其遺孀於去年10月遭新鴻基信貸有限公司入稟，追討未償還的本金及利息共1.61億元，或交出物業。

王敏剛為香港「造船大王」、中華造船廠創辦人王華生之長子，改革開放早期已於內地投資，曾擔任基本法諮詢委員會委員和香港特別行政區籌備委員會委員，出任第九屆至第十三屆港區全國人大代表，獲頒授銅紫荊星章。王氏為著名愛國商人，生前多次在兩會提出就《基本法》23條立法，並曾批評司法機構對衝擊社會「暴徒」從輕發落，七警卻被嚴懲等。

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