豪宅市場未受資金流出影響，傳統豪宅大碼成交湧現。市場消息指，西半山寶珊道1號高層A室，實用面積2,328方呎，業主開價1億元，最後以9,988萬元屋苑新高價易手，呎價42,904元。據土地註冊處資料顯示，原業主為NEIDHART DANIEL EUGEN，即勞力士（香港）董事總經理黎達雅，按2007年買入價4,232.8萬元計，賬面勁賺5,755.2萬元，升值約1.4倍。

另外，黎達雅當年買豪宅，獲公司ROLEX (HONG KONG) LIMITED提供按揭，按揭額4,400萬元，借凸樓價逾百萬元。業界估計有機會「借埋裝修費」。不過，業主於2012年已還清按揭，即5年已供滿樓，平均每月還73萬元，可見業主極具實力。

寶珊道1號對上新高紀錄，為已故賭王傅老榕家族後人，於上月以9,500萬元賣出1座高層A室，單位實用面積1,943方呎，呎價48,893元。

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