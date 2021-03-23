瑞安房地產（272）去年業績盈轉虧，蝕7.4億元（人民幣．下同），前年同期賺19.32億元，主要因疫情對業務造成嚴重影響，令投資物業及其他物業資產的公平值大幅下跌，核心盈利則跌38%至14.46億元。集團稱考慮到財務狀況及疫情的持續不確定性，將不派發末期息。

期內收入45.97億元，按年跌56%，截至去年12月底，合約物業銷售額升69%至212億元，已認購銷售額49億元，預計陸續於今年上半年及之後轉成合約物業銷售。整體毛利率則為51%，與去年相同，期內淨負債比率為45%，按年跌7個百分點。

商業物業方面，期內租金及相關收入總額跌2%至25.28億元，集團指，零售銷售從第3季起明顯復甦，去年12月銷售額已達前年同期水平的110%。

主席羅康瑞表示，內地經濟受疫情影響下快速復甦，相信今年將錄強勁增長，惟全球疫情仍未受控，政治局勢不明朗，今年會採取審慎及保守的投資方案。他預料，內地將繼續維持「房住不炒」的主題，在「三條紅線」等調控政策下，區域經濟將成為未來發展的焦點，部分城市或放寬戶籍政策，吸引人才流入並帶來投資機會。商用物業方面，他料辦公樓市場將面臨艱難的調整期，料今年需求仍受抑制；零售物業則受內需帶動，有利市場發展。

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