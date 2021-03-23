樓市交投氣氛熾熱，近來不少新盤首日發售都接近沽清，然而事後卻有不少撻定收場。「長沙灣地王」西南九龍維港匯Grand Victoria剛錄得4宗撻定，首日發售至今尚不足兩周，全部買家都採用建築期付款或相關付款計劃，撻定損失定金近192萬元。

根據一手住宅成交紀錄冊顯示，項目最新顯示4宗成交於簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，每宗成交涉及金額677.68萬元至1,202.31萬元，全部都採用建築期付款或相關付款辦法，損失定金金額共近192萬元。

撻定單位分別為3B座9樓H室、3B座15樓F室、5座10樓B室及5座17樓B室，實用面積分別為277、320、448及448方呎，分別以677.68萬、792.66萬、1,166.82萬及1,202.31萬元成交，全部都為價單1號(C)付款方式，即建築期付款，簽訂臨時買賣合約後繳交5%定金，即分別為33.884萬、39.633萬、58.341萬及60.1155萬元，共遭發展商殺定近192萬元。

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