最近三個星期，每逢週末，我就相約金牌經紀Z四出睇樓，主要圍繞校網區內的物業，包括灣仔、跑馬地、上環、九龍城；我是以投資者的心態去搵筍盤，所以集中睇兩房中小型單位為主，也是用來長線收租。屈指一算，這三個星期我已經看了超過50個盤。

而我最大的感受，是這些中小型單位的成交暢旺到不得之了。

我去睇樓，必定隨身攜帶支票簿，一來是睇中心水要立即落訂，其次是對於經紀來說，有支票易傾價好多。在這50個上車盤中，我睇中了4個，分別落了4張支票，但結果一個都沒有買得成。買賣不成的原因，都是業主反價，甚至封盤。

其中有一單最大機會成事，是位於九龍城的一個上車盤，業主開價700萬，我還688萬，最後大家口頭決定在693萬成交。我仍記得當時是下午六時，心諗應該買得成，經紀Z已經開單，就等業主落樓簽名。我順便去文記買兩磅靚手切牛肉，打算返屋企食牛肉火鍋慶祝。

怎料去到6:15 ，業主突然間打電話俾經紀，說他不賣了，我們百思不得其解，經紀一直追問他是不是有其他客俾更高價錢，我甚至說加價到698萬吧，差幾萬蚊冇所謂，純粹希望買得成。業主說沒有人追價，而我甚至是市場上願意俾最高價的，只是業主因為剩係得一層樓，賣了又要搵地方搬，一時三刻覺得換樓又不夠錢，一動不如一靜，所以call off。

作為物業投資者，我沒有氣餒，因為人人的打算都不同，有時要搵到值得投資的筍盤，需要很大運氣，大前提是要多出去睇樓，跟經紀混熟，才可以拿到真正好的盤源。3月睇了50次樓，4次落訂，4次都落了空，只能說自己不夠幸運。

我挑選投資盤的條件，首先是要睇大廈的管理，由於我多數都係買二手樓，管理公司和業主保養是否妥善，是最重要的因素。其次，我會優先選擇名校網內的小型上車盤，因為這些盤源都不愁租客，譬如果選中西區的300尺左右的單位，很經常有外國客租住，這些單位的租值回報通常都不錯。

其實投資二手樓沒有甚麼神秘竅門，工多藝熟，以我這個月睇樓的經驗來說，業主口價非常硬，幾乎找不到絲毫減價的空間；最後我跟金牌經紀回到他的那間地產行，內裏有10多台客等睇樓，就知道樓市有多暢旺了。

藍友斑

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