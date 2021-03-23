據《彭博》引述知情人士報道，友邦保險（1299）接近達成收購東亞銀行（023）旗下壽險業務的交易，作價或介乎6至7億美元，相當於46.8億港元至54.6億港元。友邦周二收報96.35元，跌0.4%；東亞收報17元，跌0.7%。

報道指，磋商已進行最後直路，最快會在周三公佈，惟交易存在變數，隨時要進一步磋商，甚至有機會告吹。友邦及東亞均不予置評。

東亞去年9月23日宣佈完成全面策略性檢討，決定啟動出售東亞人壽的流程，以提高銀行業務價值，改善財務狀況，專注於其香港及中國內地的銀行核心業務，當時提到2019年保費收入為48億港元。根據保監局數據，東亞人壽去年標準保費收入為24.2億港元。

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