可能是春季潮濕路滑，近來似乎是較易仆親的季節。先有董建華早前在兩會仆親，後有拜登上空軍一號連仆三元，在這個仆街的高峯期，人人自危，好有必要做心理及生理準備。

萬一不幸仆街，到底應該點做先可以不失霸氣？佬編用例子答你。還記得有次去gym，有位師兄剛剛推完胸，Unrack完重量，轉手離去之際，俾張bench撠親，轟隆一聲，一個肌肉佬就這樣向前撻落地。一時之間，全gym靜晒，周圍的人都掛着一副似笑非笑的表情。但那位師兄反應極快，趁勢做了幾下掌上壓，起身還自言自語一句：「好彩頭先pump咗啲胸肌墊一墊。」就這樣，尷尬忍笑的氣氛一掃而過，大家反而開懷地笑了出來，有人甚至不自覺拍手稱頌，拍了兩三下覺得不妥，才再埋頭專注在自己的動作中。

第二個successful case，則發生在一個中學同學身上。當時正值開早會的時間，不知是不是有點瞌眼瞓，他竟然無啦啦四腳朝天向後仆。中學雞性格比較直接，恥笑聲隨即響起，但那位同學卻不急於起身，反而捉着腳踝扮傷，還發出痛苦呻吟。這時大家反而笑不下去，並主動叫隔籬收聲：「唔好咁仆街啦！」至於佬編點解知佢扮傷？因為他就這樣在保健室睡了餘下的早會課，放學後卻在學校附近的球場見到他飛身上籃。

嘗試總結吓，結論係：一係扮完全無事，一係扮重傷。畢竟跌低起返身極其量只是十幾秒的事，注意到的人未必很多，而且很快大家就會忘記，不會記這麼久的。咦，講吓講吓，怎麼好像有點怪怪的？

佬訊

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