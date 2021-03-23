恒地（012）去年股東應佔基礎盈利為148.99億元，按年增加1.8%，主要由於期內出讓新界和生圍地皮錄36.29億元基礎盈利貢獻所致，計及物業重估及公允價值虧損，去年東應佔盈利101.92億元，按年跌40%，每股盈利2.11元，派末期息1.3元，全年派息每股1.8元，與2019年持平。

期內香港住宅物業銷售總額達140.42億元，按年升0.1%，包括出讓和生圍項目公司股權權益；內地物業銷售額按年升131%，至70.66億元。收租物業方面，香港應佔租金總收入按年跌7%至67.74億元，主要出租物業出租率為94%，內地應佔租金總收入按年則升1%至18.29億元。

年內8100個單位可供銷售

截至去年12月底，恒地香港合約銷售總額約80.35億元，集團稱，繼屯門「帝御‧嵐天」及元朗「尚悦‧天城」相繼開售後，計劃今年推售9個發展項目，大部份位於市區。期內，恒地在港有約8,100個住宅單位，以及24萬平方呎辦公及工業樓面面積於2021年可供銷售，在港已出售但未入賬的物業銷售金額累達113.36億元。

主席李家傑及李家誠表示，全球新冠確診個案普遍下降，隨著數種疫苗面世及開展大規模接種，疫情有望逐漸紓緩，加上各國央行持續推行經濟刺激措施，令市場對經濟復甦增添信心。然而美國新任政府政策，對環球貿易以至政治局勢的影響仍不明朗，惟本地樓按利息以短期銀行拆息利率為主，低息環境為樓市帶來支持。內地方面，集團稱將繼續於一線及重點二線城市物色投資項目，並加強與內地發展商合作。

另外，恒地稱，李達民將退任執行董事一職，衷心感謝他過往逾40年來作出的貢獻。

恒發去年賺1.27億元

同系恒發（097）公佈，全年賺1.27億元，按年升105%，主要因顧客對超級市場的食品及日常用品需求增加、業主作出租金寬免及政府補貼等。每股盈利4.2仙，派末期息1仙。

期內收入升7%至18.3億元，其中集團在港經營6間「千色Citistore」，期內自營貨品連同特許及寄售專櫃之總銷售款額跌14%，稅後盈利仍增24%至9,400萬元，主要因政府補貼3,200萬元及經營開支減少5,300萬元；「UNY香港」方面，自營貨品連同寄售專櫃的總銷售額按年增加19%，稅後盈利為3,300萬元，包括政府補貼2,200萬元。

恒發表示，隨著疫苗面世及開展大規模接種，疫情之影響可望有所紓緩，惟百貨業務預期仍充滿挑戰，超級市場業務則可望保持穩定，集團將繼續審視各門店之表現，並展開策略性調整店舖網絡。

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