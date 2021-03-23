最近興起一種莫名其妙嘅講法，就是說SPAC的興起，即是代表資金炒到冇嘢好炒，就快見頂，進入熊市。呢種講法開始喺投資界散播開去，包括商品大王羅傑斯，也都相信呢一種講法。佢覺得當一啲垃圾資產可以炒起，即係代表見頂。

我明白這種思路邏輯。牛市通常很多資金亂炒一通，有價值的資產俾人追逐是理所當然，但是若當垃圾的資產也俾人炒起，似乎代表市場的購買力將會被消耗，一同攬炒，進入熊市。尤其是，所有睇淡市場的人都很喜歡引述鬱金香泡沫、南海泡沫，然後加一些主觀論述穿鑿附會。

在一些價值投資者眼中，SPAC這類金融工具算是垃圾資產，因為他們沒有業務，沒有資產，只是單純有一堆資金的空殼公司。很多空殼公司的興起，有時是意味着有強勁的需求，這些年環球股市養活了很多獨角獸，它們沒有有效的離場方式。所以才衍生了SPAC這種需求。

而且現在SPAC這種需求是環球性的，很多資產管理公司當然都有搞，本地非常多資本玩家也對這金融工具產生了興趣，香港也有不少大孖沙落場，與其話佢玩完，倒不如說這是第二波需求。我對後市依然非常樂觀，就算出事都要喺第四季。

股票市場是炒未來顯現的價值，真正熊市到期是在於那些獨角獸快要玩完，上市又上唔到，而且亦都沒有有效的SPAC可以撤出，繼續營運也成問題。當經濟發展到這樣的狀況，我才相信牛市真的玩完。

渾水

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