利亞零售（831）去年底出售香港OK便利店業務，為去年業績進帳28.8億元，帶動全年純利按年大增14.1倍至31.4億元，如撇除一次性收益純利仍增長84%至6,115萬元。

利亞為變革轉型，去年將原於2025年到期的特許權，提前售回品牌擁有者Alimentation Couche-Tard，OK便利店在出售前純利為2億元。因當時已派發特別息3.85元，故不派末期息，全年計共派息3.91元，按年大增7.5倍。

利亞指，出售是為未來增長變革轉型，目前須將重新定位為大灣區的多品牌專業零售商，從界定清晰的高潛力分部中締造未來增長及回報。未來將聖安娜、Mon cher及Zoff三個品牌，各自發展為獨樹一幟之重大業務。

利亞零售展望，隨著全球經濟及本地零售市場努力從疫情中恢復，預期今年仍將充滿挑戰，該公司在疫情下已對業務作出各項調整，能夠於整體市場萎縮情況下，穩定聖安娜的同店銷售額。同時今年將擴展所有品牌的店舖網絡、透過「線上到線下」（O2O）平台提高銷售額，以及將於「企業對企業」（B2B）業務中取得重大進展。

聖安娜交易量受嚴重影響

期內收入按年微跌0.5%至11.9億元，香港同店銷售額錄得低單位數跌幅。其中聖安娜的餅屋業務收入跌1.4%至10.8億元，主要是疫情下人流量減少，交易量受到嚴重影響；但在店舖擴張的推動下，Zoff眼鏡業務營業額增加10.7%至1.14億元。

截至去年底，聖安娜餅屋中港澳門店按年淨減7家至119家，Zoff眼鏡店加開2家至11家，期內取得Mon cher港澳特許經營權，在香港開設1家門店，計劃開設更多店舖。

領保就業補貼1.16億

利亞去年領取「保就業計劃」補貼1.16億元，以及節日銷售額增加及聖安娜業務毛利改善，抵消年內部份經營成本，令持續經營業務的純利增加84.1%至6,115萬元。

馮國經退任董事

另外，主席馮國經由於需要投放更多時間於馮氏集團內外其他事務上，決定在股東周年大會上，不膺選連任並退出董事會，屆時弟弟馮國綸換接替其職務。

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