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新股｜嗶哩嗶哩據報每股808元　較上限價低18%

14分鐘前
嗶哩嗶哩港股定價808元較美股有約2.6%折讓。

大陸影片網站嗶哩嗶哩（新上市編號：9626）上周四開始招股，至今日截止認購申請，每股定價在808港元，較招股價上限988元低18.2%。嗶哩嗶哩全球發售2,500萬股，集資約200億元。

嗶哩嗶哩美股收報106.88美元，跌1.98美元或1.8%。以此計算，港股定價808元較美股有約2.6%折讓。綜合券商數據，嗶哩嗶哩孖展認購金額達433.5億元，相當於公開招股部份，超額認購約57.5倍。

嗶哩嗶哩本周五將公布招股結果，本月29日正式掛牌。

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