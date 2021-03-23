今屆全國人大落下帷幕，國務院總理李克強在會上發表《政府工作報告》，肯定去年的防疫成果，讓中國成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體，並且將2021年國內生產總值（GDP）的增速訂於6%以上，而居民價格指數漲幅則為3%左右，並且會將城鎮調查失業率控制在5.5%以內。

市場關注的除了這些目標外，更重要的是中央在未來5年，甚至是數十年的經濟發展綱領。全國人大已表決通過「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要，在這些戰略框架下，中國經濟增長將會由重量轉為重質，我們認為內地未來將會更加着重於四大經濟誘因。

四大經濟誘因帶來投資機遇

首先，在雙循環的經濟發展模式下，內地將會更加倚重內需推動增長。為強化內循環，當局將會更加推動本土產品和服務，以帶動內需增長，家庭電器和汽車等耐用品生產商便可望因而受惠。

而在製造業方面，中央料將繼續推動產業升級和供應鏈現代化，並且會將目光投向5G通訊、人工智能、半導體和電動車等技術發展之上。當局早前又指出，期望在2025年，將微形晶片的自給率由去年的16%增至70%。

與此同時，中央在兼顧發展效率的同時，更着重城鎮化質量，推進以人為核心的新型城鎮化戰略，將農村人口移至城市有助釋放更理想的經濟潛能，並期望在2025年之前，城鎮人口達到65%，在助增加中產人口和強化經濟增長動力。

最後，中國政府亦為氣候政策訂下長遠目標，力爭在2030年前碳排放量達到峰值，並爭取在2060年前實現碳中和，意味內地的能源政策將會由依賴化石能源，逐漸轉化成以可再生能源為主流，可以預期重大的投資將會投放在相關的技術之上，特別是蓄電基建。

美息抽升增加國債波幅

面對中國亮麗的經濟前景，不少長線的投資機遇擺在眼前，然而筆者在之前提過，美債孳息率急升導致環球資產市場波動，中國政府債券亦難獨善其身。可幸的是，中國政府債券的沽壓相對溫和，5年期和10年期中國國債孳息在2月份只微升約10個基點。

而在2月底，內地一家中型房地產發展商所發行的美元債券違約，則令業界的財務狀況再次引起關注。雖然如此，事件亦反映當局不會再放任債務偏高的企業，反而會讓部分企業違約，向市場釋出要企業管好財務的訊號，長遠將有助債券市場的良性發展。

多元資產應對波動市況

展望未來一年，隨着中國政府債券將會被納入富時羅素世界政府債券指數，筆者預期或將吸引更多外資持續流入，加上內地經濟正從疫情後穩步復甦，我們對中國債券市場的展望維持正面。

至於股票方面，受製造業和非製造業採購經理人指數（PMI）回落拖累，加上美息抽升， MSCI中國指數和滬深300指數近期較為波動。不過，受惠於能源價格反彈，能源和物料股在波動市況下仍能脫穎而出。若從估值角度看，MSCI中國指數和滬深300指數未來12個月的預測盈利增長，分別達到40%及37%，增長前景不俗。

年初一度熾熱的南下資金在2月有所回落，部份是受內地春節長假期影響。由於市場波幅上升，投資者不妨選擇持有包含中國股票和債券的多元資產組合，有助分散整體風險之餘，可同時全方位地捕捉中國股、債市場的投資機遇。

滙豐投資管理高級市場策略師歐維鈞

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