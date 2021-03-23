近期市場除了憂慮通脹升溫，亦擔心重演2013年美聯儲收水信號激化市場「削減恐慌」（taper tantrum）的情況。恒生投資管理有限公司董事兼投資總監薛永輝表示，現時債息回升至1.5、1.6厘水平，只是回復到疫情前的水平，加上目前市況屬於「復蘇情境」（recovery scenario），企業盈利的改善將為債息向上帶來支持，形容是市場反應「過敏」，亦相信儲局「不會收水收得好急」，待日後經濟數據出爐，便有助回復市場信心。

對於港股近期平均成交明顯縮減及持續回調，薛永輝就指，恒指去年回報大幅跑輸其他股市，相信今年有望追落後，另外受惠內地今年經濟增長或高達7%至8%，以及環球資金充裕，料今年港股向上機會較高。惟他指，隨著市場對債息、中美關係發展等消息仍然敏感，料港股走勢繼續波動。他又指，現時恒指指數波幅指數多數於20水平以上擺動，雖然此低於疫情爆發時曾見的60高水平，但市場恐慌情緒仍然偏高，「疫情前普遍低於20水平」。

部署上，恒生投資以可提供長遠增長潛力的增長股為主，包括消費股、互聯網平台、生物醫藥研發平台、新能源行業等；以及個別高質素及能夠受惠於經濟恢復的價值股，如派息較高的金融、原材料股等。債券方面，該行則偏好亞洲債券，及個別高質素的高收益債券，並維持較短的存續期策略。

恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊補充，股市的資金流入分佈上，一改以往 ETF市場錄得淨流入，Long-only基金錄得淨流出的常態，在去年11月後，兩者都分別錄得資金淨流入，反映環球投資者因疫苗的利好消息而提升風險的偏好，追逐能夠在低息環境下提供更加吸引回報的資產。

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