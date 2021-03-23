2008年雷曼爆煲，觸發全球金融海嘯。由於當年不少在銀行工作的客戶經理（Relationship Manager, RM）， 每當客戶有大額定期存款到期，都會游説其購買迷你債券或其他衍生產品，最後導致他們嚴重虧損，數以萬計金融苦主到銀行、金管局和證監會不斷示威、甚至搞事。最後為了維穩，銀行讓步，對苦主們作出全部或部份賠償，事件慢慢才得以平息。

自此以後，證監會和金管局不斷收緊對銷售金融產品的監管，包括需要錄音和放蛇搜證等，自此以後香港金融業的銷售手法的確有所改善。不過，中港以前奉行「河水不犯井水」，但現在在中港大融合的趨勢下，今時今日變成「河水污染井水」。筆者今期會分享一吓自己在中港兩地的親身經歷，見證這個發展趨勢。

在疫情前，一次陪我80多歲的伯父回鄉探親，他在內地一間中資銀行有過千萬人民幣定期存款，當時，我陪他到該銀行辦理續期事宜，那位銀行的RM說存款利率不斷下調，極力推介我伯父購買他們的理財產品，回報比定存高約三厘，並強調一直都「剛性兌付」（但不保本）。由於這個RM是我們鄉親的朋友，最後給面子答應買一些捧捧場。奇怪的事開始發生：那位RM帶我們上樓，然後進入其中一間房，房內有一台電腦，RM即時為我伯父開通網上理財，除了設定密碼外，所有按鍵步驟都一手由RM操作，包括網上做風險問卷和購買理財產品！我當時抱著懷疑的態度問RM為甚麼要這樣做，她平淡地説：「我們現時買理財產品要進行「雙錄」，即是又要錄音、又要錄影，這個做法當客戶自己上網購買產品，不用「雙錄」，可以節省很多時間。」。聰明的RM用這種簡單的方法便KO了內地嚴苛的銷售監管。最後該RM還說這個做法已經是行內的「潛規則」，是一個普遍的做法。

回來香港後，幾個月前因一次業務關係，朋友帶我去銀行開戶，真不巧，又是這間中資銀行（香港的子公司）。接待我們的RM暗示要買產品才可以開戶，我無奈地接受了，最後筆者選擇買基金。這個RM馬上帶我去大堂的一部電腦，歷史又重演眼前：由開通網上理財到買基金，除了設立密碼外，RM一手包辦，所有合規的銷售流程都跳過了。之後他還說：「網上交易佣金會平啲。」

我在反思：香港銀行界早已被中資買起，經營的文化亦慢慢大陸化，莫非這是河水和井水滙合的歷史宿命？哀哉！

金堅

golden.kin88@gmail.com

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！