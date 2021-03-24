Facebook出blog，解釋他們如何打擊假消息。其實如果你是夠不幸，例如like了很多Content Farm，或身邊朋友喜歡Share假新聞，可能你已經見過Facebook在他們的Post上加了個標籤說是假消息。據Facebook說，95%的情況下，用戶見到這個「認證」都不會Click進去繼續看。當然如果一個專頁或用戶是一直發佈假消息的「慣犯」，Facebook就會用其獨門秘技「減Reach」來懲罰他們。如果是專頁，更會停他們以Ad Break賺錢的能力。

不過Facebook不單以人工智能分辨個別Post內容的真偽，處理假account都是一個很大的議題。這兩年，有些朋友會說，他們的專頁會突然之間少了一堆人。有時甚至是突然蒸發了數以千計的人。以前我不敢說蒸發了是因為假account，但看了Facebook剛發佈的數字，我的想法就改變了。

原來Facebook每日封鎖超過100萬個假Account；而且單是2020年最後一季，Facebook就幹掉了13億的假帳戶。另外，他們更稱處理了超過100個組織。他們均涉及「Coordinated Inauthentic Behavior」。中文是否應該翻譯成「假社交」呀？

這兩年Block之不盡的交友Double May，又或者昨日開account，今日已經要求你加他們入group的帳戶，應該都在Facebook每天處理的100萬名字之內。

Facebook現在這樣做是否夠嚴謹呢？可能你仍會見到不少假消息在自己的 Newsfeed（這視乎你朋友的質素）；但也因為Facebook現在加緊了處理假消息，似乎false alarm的情況越見頻繁。不少朋友都說久不久就被Facebook禁言，而且有時無故被Facebook封account。

當假消息在平台上滋生繁多時，平台的資源就越來越多分佈在處理這些問題之上，而不是改善用戶體驗。這也是一個平台與用戶都suffer的情況。

Jansen Lu

http://www.fb.com/janstechblog

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