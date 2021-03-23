立即參加【Convoy x investMAN 呈獻：2021 第二季投資策略 股債基金加密幣揀乜好？】
港股美股首季先升後回，債息急升惹來加息陰霾，面對波譎雲詭的金融市場，投資者究竟是繼續重倉科技股，抑或換馬至傳統舊經濟股？
Convoy及investMAN聯手呈獻【2021第二季投資策略 股債基金加密幣揀乜好？】網上直播，找來豐盛金融資產管理董事黃國英，及專欄作家股榮，剖析第二季部署策略。同場會講解債券及基金投資機會，以及比特幣等虛擬貨幣前景。
【Convoy x investMAN 呈獻：2021 第二季投資策略 股債基金加密幣揀乜好？】
日期：2021年3月30日（星期二）
時間：晚上7時30分至9時
收看方法：Facebook群組
費用︰全免
截止報名日期：2021年3月29日（星期一）晚上11時55分
參加方法
1. 點擊參加【Convoy x investMAN 呈獻：2021 第二季投資策略 股債基金加密幣揀乜好？】
2. 填妥報名表後按「提交」
3. 成功報名後，將會顯示Facebook群組連結及確認編號，點擊連結，並輸入確認編號，以加入群組
4. 成功加入群組後，閣下將可於活動當日，於群組內收看直播
條款及細則
* 活動受條款及細則約束，如有任何爭議，壹傳媒保留最終決定權。
如有查詢，請於辦公時間星期一至五上午10時至晚上6時，致電 2990-7469 或電郵至 cs@nextdigital.com.hk。
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