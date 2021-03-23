【本報訊】思摩爾國際（6969）去年7月上市，儘管解禁股不斷增加，但無礙股價升勢，今年1月尾盤中曾見高位90元，公司2月初趁股價造好，以先舊後新方式配售6,000萬股，每股價74.4元，「抽水」約44.46億元，籌資主要用作擴大產能、於醫療保健及製藥行業電子霧化設備研發進行更多投資等，另公司執行董事熊少明亦以同價出售其部份舊股，涉套現22.32億元。

大批解禁股出籠

自思摩爾配股籌資後，再加上大批解禁股出籠，公司股價便由高位拾級而下，至昨日捲監管風暴更勁跌兩成七。

思摩爾的解禁股主要來自高層管理人員及基石投資者兩方面。根據思摩爾的上市招股書披露，公司向董事、總經理、高管等558名承授人授出3.19億份購股權，當中首批近1億份（30.98%）購股權可於上市後3個月內可以行使；第二批18.57%購股權則於上市1年內行使，由於購股權的行使價僅0.38元人民幣，假設頭兩批合計1.58億份的購股權獲得行使，並以50元沽出，該批承授人將獲利逾77億元。

至於以招股價12.4元認購思摩爾的基石投資者獲利雖不如高管人員，但回報亦算不錯。該批2.125億持股於今年1月10日半年鎖定期屆滿，假設同樣以50元沽出，可獲利80億元。