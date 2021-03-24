車位有價有市，由南豐集團發展的將軍澳日出康城LP6已屆現樓，發展商即將發售首批合共266個停車位，包括216個私家車停車位及50個電單車停車位。私家車停車位售價由211萬至233萬元；而電單車停車位售價則由12.8萬至17.8萬元。

發展商指，登記認購截止日期為2021年3月28日，並於3月30日抽籤，同日於LP6網頁公布抽籤結果。266個停車位定於4月3日假九龍灣啟匯公開發售。

資料顯示，區內最貴車位3期緻藍天的LG層車位，今年初以262萬元成交，創區內新高。而根據2月住宅車位登記報告，同區4期晉海2月份錄44宗成交，平均車位成交價200萬元。

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