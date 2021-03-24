適逢馬化騰今日與中央反壟斷官員會面，《彭博》引述知情人士指，中國政府提議聯同當地科技巨頭設立一個合資企業，負責監管科技公司從數億用戶收集、可用來賺錢的數據。

報道引述知情人士指，初步計劃是由中國人民銀行帶領，由一個獲政府支持的實體，連同一些全中國最大的電商和支付平台合組企業。這標誌著監管機構對互聯網行業的控制顯著升級。

知情人士補充，這些互聯網企業會成為該合資公司的原始股東，不過公司管理層的人選須經監管機構批准。人行暫未回覆彭博查詢。

報道引述一名知情人士指，要成立這樣的合資企業，其中一個關鍵的障礙是中國現行有關私隱的法例，容許人們自行決定企業如何使用他們的個人資料，若未來要改由政府或某間公司監管用戶數據，則必須修改法例。

目前尚未知該合資企業的規模會有多大、會管理甚麼類型的數據，以及從甚麼渠道取得數據。不過彭博引述一名知情人士指，初步計劃是該合資企業最終會與政府支持的機構組成策略性聯盟，以促進數據共享。

報道指，北京的目的在於就互聯網巨擘阿里巴巴、騰訊，以至新星字節跳動和美團等互聯網企業大量收集的數據取得更多控制權。而有關建議是北京正考慮的一系列選項之一。

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