【本報訊】香港政治氣候急劇變化，作為本港金融中心地標的中環國際金融中心（IFC）二期商廈，已先後遭多間外資公司退租，由中資公司進駐。《蘋果》統計其過去近18年租務變化，發現中資公司由最初僅兩間，激增至目前35間，近乎佔整體用戶一半；而港資公司則只剩下業主港鐵（066）、恒基地產（012）及金管局，其他港資租戶基本退場，正是過去廿載香港染紅的縮影。

國金二期2003年落成，正遇上沙士危機，商廈單位較難租出。不過其時香港有真正國際化一面，外資租戶佔近七成，而且資本多樣化，包括歐洲、東南亞、日韓等大型金融機構，甚至是已沒落的雷曼兄弟及保險集團AIG。

至於港資機構亦佔最初期租戶分佈近四分一，早年有近10間公司、包括立法會議員張華峰旗下的本地券商恒豐證券可以上樓。早年法律界的郭琳廣、葉禮德、陳韻雲亦設有辦公室。

最初僅佔不足5%

第一代入主國金二期的租戶，基本上極難見到中資身影。據本報搜查資料，第一代中資租戶基本上只有生產錶及木材的中國光大科技（256，已多次易手）及長海船務，以初期國金租戶約47間機構計，中資佔比僅不足5%。

直到近年這座標誌性建築出現外資退、中資上格局。尤其2007年後陸續有中資進場，包括傳統中資金融機構如平保（2318）、新華資產管理及民行（1988）等。

最近一年國金進一步吸納各類型中資公司，包括主要股東一度失蹤的藍鼎國際（582）、剛刑滿出獄的前首富黃光裕旗下國美零售（493）等，另有不少相對小型的資管及基金公司進駐。以2021年租戶有約81間機構計，現時中資公司已35間，佔比多達43%，與外資平分秋色。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健直言，自從中央要求香港成內地企業「走出去」的跳板，中資取代外資及部份華資的趨勢進一步擴大，「中資一路都有部署，好似2008年金融海嘯後，外資機構做唔住搬走，內地資金見IFC有平貨就執。對中資機構嚟講，IFC係情意結、身份象徵，可以喺中環插旗」。