說到潮州菜，總令人聯想起「打冷」。一客鹵味，再配一罐透心涼的啤酒，風味十足。陳勤記這所米芝蓮級潮州菜館，在香港逾70年歷史，位於上環皇后大道西的總店去年3月結束營運，同年11月原班人馬搬到康城商場，由做街坊生意轉戰商場，變化甚大。未能繼續營運老字號店，會否因為傳說中的米芝蓮「死亡之吻」？就由第三代傳人陳惠玲（Eliza）解構箇中原因。

陳勤記由創辦人陳適勤50年代在上環潮州巷做起，後來1997年搬到皇后大道西的地舖，一做就是廿多個年頭。2009年，陳惠玲三姊弟在父親陳國良手上接過金漆招牌，從此多了一份傳承老店的責任。

二妹陳惠玲在接手初時，菜館正面對持續虧蝕的問題。她發現陳勤記的客源一直都有，只是廚房設備不完善，使出品範圍狹窄，「唔係話客人唔願意消費，而係個餐牌唔夠豐富，同埋個裝修如果打冷式咁樣，你都無理由收人加一 。」於是陳惠玲決定將陳勤記由打冷模式轉營成得體的潮州菜館。

菜館裝修及系統電腦化，都需要一大筆資金，陳惠玲決定向銀行按掉自住樓。「可能我性格你唔好睇我好似好斯文，其實我係幾有衝勁嘅。當時因為我係單親媽媽啦，湊住兩個囡，其實當時佢哋都好細，一個4歲、一個9歲。我自己唔知點解覺得，我係睇得好通透。」

陳透露當時的投資金額約為6位數字，幸好不僅一年已經回本，更在高峰時期多開兩間分店。她慶幸當年的決定，「因為要做過先知，你自己能唔能夠成功。咁我覺得自己當時決定都係啱，起碼無悔，因為我真係有嘗試過。」

在三姊弟合作下，陳勤記的生意如日中天。由 2012年至今，更連續9年獲得米芝蓮推介，這難免成為業主加租的藉口？陳惠玲笑說的確有擔心過，「當時租舖頭畀我哋個老闆就好好人，租係有加但加個比例唔算高，我覺得係合理。」隨着時代發展，業主轉了幾手，租金加幅越來越厲害，「我哋都做到幾索氣，未必真係關你個獎事，可能係關你個老字號事。」

上環店有一班街坊熟客支持，即使租金加幅大，陳惠玲原本打算繼續承租，並在日出康城開分店。惟上環店設備老化，如跳掣、塞渠等，需要大翻新。在計算過維修費後，認為續約不划算，於是決定結束上環店，原班人馬搬到康城商場。「我哋自己當然會有唔捨得，因為從小都係喺上環居住，都幾十年，不過無辦法啦因為有啲外來因素，惟有壯士斷臂。」菜館至今沿用舊舖電話，方便老顧客查詢。

由舊區轉到新商場，菜館的裝潢變得堂皇，然而那盆71年歷史的鹵水精華依舊芬芳撲鼻。「分別就係上環客係幾包羅萬有，但近一、兩年見到有啲變動，因為外來因素，遊客係減少咗，遊客本身都佔我地舖頭生意三至四成，我哋無咗個啲客其實營運上係艱難。」陳惠玲看準康城商場的商機，尤其日後更多商店進駐，預計人流亦會增加「 除左康城呢到有街坊客，都見到周邊有啲外區客會嚟新商場。我覺得呢邊嘅客人，尤其是假日出嚟同屋企人食飯，都幾捨得消費，唔錯嘅」。

武漢肺炎打擊飲食業，堂食禁令朝令夕改，令一眾餐廳店主難適應。陳惠玲回想，上環店去年3月24日結束營業，直至同年11月才搬到康城商場，中間無營運的時段，她與員工都集中火力準備新店事宜，因此去年的疫情並沒有直接衝擊到菜館，算是有點幸運。

經歷過疫情，香港人適應了很多New normal（新常態），例如在家工作、外賣取代堂食等等。有見及此，陳惠玲計劃重新推出真空包裝的鹵水食品及湯包，方便客人隨時在家中享用。「呢個產品其實我幾年前曾經做過展覽，好多人都鍾意，不過嗰時未有咁盛行。而家有真空包裝機，我哋係現場做，隨時都ready，當時投資咗都6位數字，我覺得唔好浪費。」

71年老字號，陪伴香港經歷幾個難關，在今次疫情下如何逆境生存，將是陳勤記的一大挑戰。

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