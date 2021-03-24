全球身份管理及金融犯罪防範解決方案公司LexisNexis Risk Solutions最新調查報告顯示，亞太區金融機構預計金融犯罪合規總成本將顯著增加至120.6億美元，當中大型金融機構的佔比為64.9億美元，而印度的金融機構數目較多，佔總成本46%，達到55.1億美元。

報告提到，區內金融機構合規成本一般較多投放在員工上，相對較少投放在科技上，平均每年分別為1,810萬美元及1,460萬美元。

公司亞太區金融犯罪合規總監Douglas Wolfson表示，疫情對亞太區金融犯罪合規的運營和成本有影響，同時令KYC「了解你的客戶」、警報解決方案及制裁篩選等面臨挑戰，或令銀行成本大幅增加。

絕大多數的受訪亞太區金融機構預計在未來12至24個月內新冠疫情將進一步影響合規成本，69%受訪機構預計成本增加，並主要涉及科技支出。

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