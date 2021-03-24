由小米（1810）及尚乘集團出資的虛擬銀行天星銀行（Airstar Bank）早前因拒絕向離職員工發放固定花紅，爆出勞資糾紛，事件經《蘋果》報道後有新發展。據了解，天星昨日向現職員工提供新合約，原有的兩個月固定花紅從合約中剔除，只餘下不獲保證的酌情花紅（discretionary bonus），而員工不簽新約將會被即時解僱。

天星昨日向員工發信並提供新合約，根據信中所指，該行自4月1日起會用新合約取替舊合約，而員工必須於本周五前簽署新約。

天星員工Davis（化名）表示，根據其原先的僱員合約，本身列明固定工資「may include」（可能包括）基本薪金、津貼及相等於兩個月人工的花紅；而酌情花紅則屬於浮動工資的部份。

不過，根據其昨日取得的新合約，兩個月固定花紅已從條款上剔除，但有列明今年的目標酌情花紅相等於2個月人工，最終會視乎員工表現發放。實際金額或會與目標有出入，而且員工須於發放花紅當天仍然在職或未遞辭職信。

Davis批評，今次轉合約是變相減薪。「之前用舊制就係14個月糧，好景嘅話有機會再多啲，而家就減咗你14%先，原本可以得到嘅14%就變Variable（浮動薪金）。」他引述公司人事部主管聲稱，新合約是想改善整個機制，由以往只有空泛的準則，改為設立內部評分標準，因而變得更有效率，「但係個評分標準我哋未見過」。

據了解，有員工於公司會議上質問「係咪變相少咗兩個月人工」，獲人事部主管直接回覆「係」。公司又指，如果員工不簽合約便會遭解僱，但會上未有交代解僱的方式及安排。不過，天星承諾會於本周五前派發去年在合約上承諾的兩個月花紅。

Davis坦言，目前未聽聞有其他虛銀會減薪，因此有同事收到新合約後表現激動，有人意興闌珊，表明不會簽署。而他眼見公司內部士氣低迷，亦有意另覓出路。

天星銀行發言人回應指，有鑑於早前有員工對合約條款理解與原意有出入，該行已立即委托律師重新修訂合約，以詳細敍述合約中各項條款的細節，惟當中機密協定未能向外公布。

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