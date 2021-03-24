大新銀行（2356）去年賺14.93億元，按年下跌33.3%；每股盈利1.06元，末期息派22仙。期內淨利息收入跌9.3%，至36.95億元，而淨息差由1.87%降至1.63%；淨服務費及佣金收入錄11.81億元，按年升3%。

去年信貸減值虧損按年增81.5%，至6.46億元，其中93.3%就客戶貸款減值，信貸減值貸款及墊款佔客戶貸款及墊款總額1.14%，按年增0.37個百分點。

該行解釋，信貸減值支出大增主要是較高之中小企業借貸及無抵押零售借貸之信貸虧損所致，惟年底信貸質素呈現回穩跡象。另外該行亦就重慶銀行投資減值撥備5.31億元，按年增2.44億元。

集團預期今年內地經濟將進一步復蘇，對集團跨境及內地業務有利，而澳門經濟於去年經歷急劇下滑後，亦已開始呈現復蘇跡象。雖預計香港經濟有望於今年改善，但仍對信貸風險持審慎態度，主要是考慮到政府或不會持續實施去年推行的多項紓困措施，而逐步取消該等措施對信貸成本的影響尚不明朗。

該行又指出，有跡象顯示美國將逐步加息，而美國長期國債收益率已自去年低點大幅上升，然而，目前短期利率並無相應上升，相對較長期利率，短期利率對集團業務造成更直接影響，就中期而言，利率上升，將令集團業務受惠。

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