美債息早前一輪急升，美滙指數高見兩星期高位，這導致新興市場加息壓力大增，加息周期或已開展。土耳其貨幣里拉自周一（22日）暴跌，跌幅一度超過15%，至歷史最低水平，最新報每美元兌換7.9149里拉。

土耳其政府自2019年已撤換了三位央行行長，由於政策反覆無常，往往成為新興市場最波動的貨幣，2018、2020年分都大跌過兩成。道明證券策略師Christian Maggio認為，未來幾天里拉還將會貶值10至15%。直到今年2月份，土耳其通脹率高達15%，為了維持貨幣穩定，央行已不得不大幅加息。近期遭解僱的前行長阿巴爾，自2020年11月已將基準利率從10.25%增至15%，12月再加息至17%，今年3月18日又上調至19%。

至於其他新興經濟體，巴西央行於3月17日宣佈利率上調75個基點至2.75%，超過市場預期的50個基點，這是巴西自2015年7月以來首次加息；俄羅斯央行亦於3月19日將利率提高25個基點至4.5%，這是俄羅斯自2018年底以來首次加息。

華創證券首席宏觀分析師張瑜認為，全球非美經濟體的加息周期或已開始，預料印度、韓國、馬來西亞等稍後都將宣佈加息。由於印度為全球第三大原油進口國，輸入性通脹壓力較高，而韓國的出口持續超預期，帶來經濟復蘇，亦令通脹預期升溫。

《彭博》預測，至2022年，韓國將加息一次，幅度25基點；馬來西亞將在未來2年將加息1次，幅度25基點；而泰國期望旅遊業因疫苗接種有望復蘇，未來2年有機會加息1次。至於發達國家，日本央行3月19日宣佈，繼續將短期利率維持在-0.1%的水平，英國央行則在3月18日表示，維持利率在0.1%歷史低位，澳洲央行在3月初也決定利率維持0.1%歷史低位。

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