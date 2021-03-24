騰訊（700）公佈，去年第四季收入為1,336.7億元（人民幣．下同），按年升26%，經調整（非國際財務報告準則，Non-IFRS）盈利為332.07億元，按年升30%，派發末期股息1.6元。

全年計收入為4,820.6億元，按年升28%，經調整盈利為1,227.4億元，按年升30%。

數據大致符合彭博預期

據彭博預測，騰訊第四季收入升25.8%至1,330.6億元，經調整盈利為326.4億元，按年升28.1%。全年計，收入按年升27.4%至4,810.1億元，經調整盈利為1,232.4億元，按年升30.6%。數據大致符合預期。

2020全年計，增值服務收入按年增32%至2,642億元。網絡遊戲收入按年增長36%至1,561億元。主要受中國及海外市場的智能手機遊戲（尤其是《和平精英》、《王者榮耀》及《PUBG Mobile》等）的收入增長，以及Supercell合併的全年影響所推動，而個人電腦客戶端遊戲的收入則略有下降。

而網絡廣告業務的收入按年增20%至823億元，受惠於平台整合及算法升級，以及來自教育、互聯網服務及電子商務平台等行業的廣告主的需求增加。金融科技及企業服務業務收入按年增長26%至1,281億元。主要反映在擴大的用戶基礎和業務規模推動下，商業支付、理財服務及雲服務的收入增長。

至去年，微信及WeChat的合併月活躍賬戶數為12.25億，按年升5.2%。而公司未有進一步披露雲業務具體數據。

優先考慮金融科技業務風險管理

單以去年第四季與第三季比較，增值服務收入下降4%至670億元，其中網絡遊戲收入下降6%至391億元。主要是由於常態化的用戶活動及季節性因素，導致的中國智能手機遊戲及個人電腦客戶端遊戲收入下降。而網絡廣告業務收入增長15%至247億元。金融科技及企業服務業務收入增長16%至385億元。 主要由於完成了更多的本地項目部署，尤其是民生及醫療保健領域所帶來的雲服務收入增加。

近日騰訊面臨監管風險，報告特別提到，金融科技業務的戰略重點是積極配合監管機構，與行業合作夥伴一起推出合規及普惠的金融科技產品，同時優先考慮風險管理，而非追求規模。

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