環球金融市場再一次湧現壞消息︰歐洲肺炎疫情再度惡化，多國採取新一輪抗疫措施、美國隨時要加稅補貼基建、土耳其股滙動盪、北韓周末試射短程導彈挑戰拜登政府等。風雨飄搖的日子，短炒絕對考工夫，自問技巧不高嘅，不如趁跌市低吸心儀股份坐中線，值博率更高。

和電香港（215）上月底公佈業績，收益跌9%至32.85億元，EBITDA升1%至16.72億元，期內盈利跌16%至3.61億元，末期息增長39%至5.21仙。主菜在於主席報告中展望的最後幾句︰「在支付5G資本開支及評估潛在投資機會之後，集團將在2021年中期業績公告中對盈餘現金作出決定，屆時將會考慮派發特別股息。」

回帶睇番2017年，和電香港因為出售固網業務套現145億元，之後曾經派過一次特別息80仙，最新手頭現金達52.5億元，相當於市值逾七成，派一半出街，股息率都講緊三十幾厘，無怪乎業績後股價走勢硬淨。但要留意，中期業績要7月才出籠，意味4個月後才有結果，冇耐性冇持貨力的戰友，絕對不宜參與，決定入場嘅亦要分段低吸等派彩，講到尾長和系股票唔容易應付呀。

唐牛

fb︰www.fb.com/tongcow88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！