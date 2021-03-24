路透報道，騰訊（700）創辦人馬化騰今個月曾與中國反壟斷官員會面，討論其集團合規事宜。

騰訊曾跌至619元，現報624元，跌0.7%。

報道指，有關當局與阿里（9988）創辦人馬雲會面後，誓言加強對大型科技公司的監管，因當局擔心它們濫用消費者數據和侵犯消費者權益的市場力量，扼殺競爭，將前所未有對中國科技巨企的打擊（could soon target other internet behemoths）。

報道引述消息人士指，因騰訊旗下微信和微信支付在中國無處不在，將成為下一個更嚴格監管的公司。

知情人士續指，馬化騰去年鮮有在公眾場合露面，最近參加了全國兩會，之後曾拜訪國家市場監管局（SAMR）辦公室，與副局長甘霖及其他官員會晤。在會議上反壟斷局局長吳振國提到，對騰訊一些商業行為表示關注，並要求該集團遵守反壟斷規則。

消息指，國家市場監管局正在收集信息，並研究微信的壟斷做法，以及該應用程式如何壓縮公平競爭並排擠較小的對手。

騰訊將於今日收市後公佈去年第四季及全年業績，根據Refinitiv的數據，分析師預計季度利潤將增長42％，但市場焦點將集中在監管方面。

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